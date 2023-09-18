إدارة الأزمات يوضح حول الاستجابة لسيناريو وقوع زلزال في الأردن

الوكيل الاخباري - قال مدير الوحدة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات الاثنين، إنّه تم رصد معدل استجابة كوادر الدفاع المدني لسيناريو وقوع زلزال بقوة 6.2 في البحر الميت وشعر به بقطر 50 كيلومتر من مكان حدوثه خلال تمرين "درب الأمان 3" أسرع من معدل الاستجابة العالمي بـ 63 ثانية.



وأضاف النعيمات ، أن إدارة الأزمات خططت لاخلاء عشرات المدارس واليوم تجاوزنا خلال التمرين الـ 100 مدرسة؛ معتبرا ذلك إيجابي.



وبين وجود بعض صعوبات خلال التمرين، حيث إنّ بعض المؤسسات تباطئت في تقديم استجابتها؛ وهو أمر طبيعي في تمرين، مشيرا إلى أنه في بعض الاحيان يكون سبب التباطؤ متعمد، قائلا: "أحيانا نتأخر في إيصال المعلومة على أساس أن الاتصالات مقطوعة مثلا".

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