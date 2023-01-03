الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

البرد يكسو العقبة باللون الأبيض - فيديو

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الثلاثاء، 03-01-2023 07:48 م

إدارة الازمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - اكد المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات على التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية فيما يتعلق بالحالة الجوية السائدة بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة والاودية والتجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها وخاصه في جنوب وشرق المملكة، حيث لا يزال تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرا على المملكة حتى ظهر غد الاربعاء، ويستمر الهطول المطري في مناطق مختلفة من المملكة مع تساقط البرد الكثيف احيانا.

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