الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 26-12-2022 05:14 م

إدارة الأزمات يحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات على التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية فيما يتعلق بالحالة الجوية السائدة بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة والاودية والتجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها، حيث تشير النماذج العددية الى استمرار الحالة الجوية لبقية هذا اليوم والليلة القادمة لتشمل المناطق الشرقية والشمالية من المملكة مع بقاء تأثيرها على المناطق الجنوبية والوسطى.

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