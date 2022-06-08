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الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 08-06-2022 08:55 م

إدارة البحث الجنائي تُحذر من أسلوب جرمي احتيالي جديد

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في ادارة البحث الجنائي ألقوا القبض على شخصين من دولة إفريقية وذلك بعد ورود معلومات حول ارتكابهما لعدة قضايا احتيال بأسلوب جديد. 

وبمتابعة التحقيقات تبين انهما يقومان بالاحتيال المالي عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لعرض بضاعة لدى شركات خارج المملكة، وباسعار زهيدة جداً وعند استلام المبالغ المالية يقومان بإغلاق الحسابات وإنشاء حسابات أخرى لإعادة عمليات الاحتيال ، وجرى توديعهما للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما .

ويُهيب الناطق الاعلامي بالمواطنين والمقيمين عدم التعامل مع الصفحات غير الموثقة او المشكوك بها او تلك التي تعرض بضاعة بأسعار زهيدة وعدم إرسال اية مبالغ مالية لهم دون التأكد منها لضمان عدم تعرضهم للاحتيال الإلكتروني .

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