الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن في الزرقاء

الخميس، 02-06-2022 05:25 م

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

الأمن العام


 الوكيل الاخباري - يبدو ان لدى مديرية الامن العام تخصص دقيق لالتقاط المجرمين مجرما تلو مجرم، يوم امس  داهمت قوة أمنية خاصة مكانا تحصن به أحد المطلوبين الخطرين في عمان ، وألقت القبض عليه ،وكان مسلح ، وقاوم، وحاول الهرب، لكن القوة استخدمت معه قواعد الاشتباك، وكان قد تم تنفيذ هذه العملية الدقيقة دون اصابات بناءا على معلومات استخبارية دقيقة ايضا. 

ضبط بحوزته سلاح ناري وذخيره ومخدرات ومركبة مطلوبه، واودع قيد السجن لسنوات من المؤكد انها ستطول، ذلك لانه مطلوب بقضايا شروع بالقتل وحيازة اسلحة ومخدرات وتتمسك مديرية الامن العام بهذا الخيار الاستراتيجي على ما نسمع من اخبار وما يلقى على سمعنا من تصريحات، وهذا ما يبعث على المزيد من مشاعر الطمأنينة والاستقرار.

بشكل عام هدأت ظاهرة الجريمة في المجتمع الاردني وهدأ ضجيجها مع زوال مظاهرها الصاخبة، وخرجنا من ازمة البلطجة والخاوات وكل المسميات الجنائية الاخرى المروعه ، وتعتبر ملاحقة المطلوبين على هذا النحو المكثف وبهذه الجاهزية هي الاوسع نطاقا والاكثر فاعلية وانجازا في تاريخ الامن العام ربما بفعل عملية الدمج الامني التي حصلت قبل عامين، وما تبعها من اعادة هيكلة، وتأهيل الجهاز وتحديثه بما يتناسب مع تصاعد التحديات الجنائية التي اخذت تجتاح المجتمعات بانماط مستحدثة على غاية من الخطورة والتعقيد، وما يرافقها من برامج احترازية، وخطط وقائية تلاشيا لانفجار جنائي وعلى رأسها جرائم الارهاب بطبيعة الحال. 

يحظى مثل هذا الخبر بكثير من المتابعات الوطنية لأنه يأتي من مصدر امني نقي يختصر سرد الوقائع ولا يطيل المقدمات، واظن كمتابع ان عتاة المطلوبين اصبحوا الان تحت المجهر الامني وان القوة المتخصصة التي قبضت على مجرمنا الاخير في حالة استنفار دائم وترصد التكوين الجرمي في مراحله الاولى المبكره ويجري ملاحقته في الحال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202226235522148733811

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

735896e4-fuqqpu4wyae4tdd

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

520223016233355291891

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

1654177112751

اجتماع في الأشغال لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

1654177112751

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والمجلس الدنماركي للاجئين

أخبار متعلقة
5202224224755529991561

الامن العام : ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح

5202223231717536142768

الأمن العام يكشف تفاصيل المشاجرة التي وقعت في أحد المطاعم قبل ايام

5202220224812613319962

الامن يكشف تفاصيل مشاجرة تلاع العلي ويحذر من نشر اخبار مضللة

الامن

الامن يكشف تفاصيل جريمة قتل قبل أيام ويلقي القبض على القاتل

520221618349255908547

تخريج المشاركين بدورة الدفاع المدني بالعلوم والتكنولوجيا

240833326_997915897673957_2719732671161614710_n

ضبط باص حمّل 30 راكبا في دير علا