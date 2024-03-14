إدارة السير: نتوقع ازدحامات مرورية اليوم

الوكيل الاخباري- أكدت إدارة السير، على ضرورة اتباع قواعد السير خلال عطلة الأسبوع، لا سيما اليوم ، الخميس والذي من المتوقع أن يشهد حركة مرورية أكثر من المعتاد على مختلف طرق المملكة.

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وأشارت إدارة السير إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وخاصة السرعات المقررة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الآمان بين المركبات.



ونوهت إلى استخدام الطرق البديلة عوضاً عن الطرق الرئيسية المعروفة، في أوقات الذروة، للتقليل من الضغط والازدحام المروري، الابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأماكن العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.