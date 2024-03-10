السير: إجراءات مُشدّدة بحق الاصطفاف المزدوج والعرضي خلال رمضان

الوكيل الإخباري -

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قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه سيتم فرض خطة صارمة وإجراءات قانونية مُشددة بحق السائقين الذين يرتكبون مخالفة الوقوف المزدوج والعرضي، خاصة خلال فترة ساعات المساء، من شهر رمضان المبارك.وأضاف مرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن مجموعات السير سوف تتواجد بشكل موسع خلال أيام شهر رمضان على مختلف التقاطعات والطرق الرئيسية، وستكون سرعة الاستجابة بقدر اسرع للتعامل مع أي ملاحظة في أقل من دقيقتين.وأكد على ضرورة تقيد السائقين بقواعد السير وعدم القيادة بسرعة خلال ساعات ما قبل الإفطار.