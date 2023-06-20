إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تتسلم معدات حديثة

الوكيل الإخباري - ضمن جهودها الهادفة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التعامل مع الجريمة وكشفها ، تسلمت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام اليوم معدات حديثة مقدمة من الجانب الألماني ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات ونائب السفير الألماني في عمان الدكتور فلوريان رايندل .

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ويأتي إدخال هذه المعدات ضمن منظومة عمل إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في إطار عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وإداراتها المتخصصة ، للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في شتى المجالات ، خاصة في مجال كشف الجريمة .

