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الثلاثاء، 20-06-2023 04:28 م

إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تتسلم معدات حديثة

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الوكيل الإخباري - ضمن جهودها الهادفة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التعامل مع الجريمة وكشفها ، تسلمت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام اليوم معدات حديثة مقدمة من الجانب الألماني ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات ونائب السفير الألماني  في عمان الدكتور فلوريان رايندل .

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ويأتي إدخال هذه المعدات ضمن منظومة عمل إدارة المختبرات والأدلة الجرمية  في إطار عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وإداراتها المتخصصة ، للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين  في شتى المجالات ، خاصة في مجال كشف الجريمة .


 




 

 


 

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