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الثلاثاء، 27-12-2022 09:33 ص

إدارة حماية الأسرة والأحداث تفوز بجائزة عربية

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الوكيل الإخباري - منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة حماية الاسرة والاحداث التابعة لمديرية الأمن العام، جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام ٢٠٢٢.

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وجاء فوز إدارة حماية الأسرة والأحداث بهذه الجائزة تقديرا لدورها الكبير وما تبذله من جهود في تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للحفاظ على سلامة الأسرة والحد من العنف الأسري.


وتعتبر هذه الجائزة من أرفع الجوائز التي تقدمها جامعة الدول العربية في قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة.


ويذكر أن إدارة الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام تعد من الإدارات المتخصصة ومن أولى الإدارات تشكيلاً في هذا المجال على المستوى العربي،  وتحظى باحترام وتقدير على الصعيدين المحلي والدولي.


 




 

 


 

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