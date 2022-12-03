السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

تقرير: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل ومنقذ كوكب الأرض

السبت، 03-12-2022 01:57 م

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

shutterstock_1775289740-730x438


الوكيل الإخباري - ألقت فرق البحث الجنائي القبض على مجموعة جرمية امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة بعد استخدامهم لصفحات ومواقع وتطبيقات إلكترونية، مدعين القدرة على العلاج الروحاني والنفسي، وحل المشاكل، مستغلين حاجات ضحاياهم، الذين وقعوا عرضة للابتزاز والاحتيال.اضافة اعلان


وبيَّن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي تابعت عدداً من الشكاوي الواردة حول أشخاص قائمين على مثل هذه المواقع والتطبيقات والذين أوهموا الضحايا بوجود عمل أو سحر سبّب الضرر لهم، وقدرتهم على حلِّه شريطة شراء بعض المواد مثل البخور، وتحويل مبالغ مالية قد تكون كبيرة.

وأضاف أن المحتالين في بعض القضايا استطاعوا الحصول على صور ومعلومات خاصة للضحايا عن طريق إقناعهم بإرسالها، أو عن طريق الاختراق الإلكتروني لأجهزتهم، كما عملوا على استدراج الفتيات إلى أماكن محددة لشراء البخور.

وأكّد أن الفرق الفنية في البحث الجنائي تمكنت من تحديد المشتبه بهم وداهمت أماكن وجودهم وألقت القبض عليهم، تمهيداً لإحالتهم وكافة أوراق القضية والمضبوطات إلى المرجعيات القضائية المختصة.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للبحث الجنائي في مديرية الأمن العام، حذرت سابقاً من الوقوع عرضة للاحتيال بمثل هذه الأساليب الجرمية، مهيبة بالجميع عدم التواصل مع المواقع المشبوهة أو تحميل تطبيقات من أماكن غير موثوقة بها، أو دفع مبالغ مالية أو مشاركة أية معلومات شخصية إلا من خلال المواقع الموثوقة التابعة للجهات الرسمية وفي الحالات المتعارف عليها فقط لإتمام المعاملات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
253435503_290066139790738_1633161089578613166_n

الديمقراطي الاجتماعي يدعو إلى زيادة مشاركة ذوي الإعاقة في برامج التنمية

55

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

image

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

تعبيرية عن الحبس

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

main_image638b2dca5590b

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

4959ntme

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

أخبار متعلقة
الأمن العام

الامن يكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة عثر عليها مربّطة بالجنازير قبل 20 عاماً بصويلح

1020229141657459463709

الامن العام يداهم ويلقي القبض على مطلوب مصنف بالخطر

111-6

الدوريات الخارجية: اجراء فحص لـ 17653 مركبة خلال حملة الشتاء

شرطة سير (3)

عدم أخذ الاحتياطات وتغيير المسرب بشكل مفاجئ أهم أسباب الحوادث خلال 24 ساعة

1120228184426773434888

مدير الامن العام يلتقي السفير السوداني في عمَّان

الأمن العام

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع