الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

الوكيل الإخباري -

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ألقت فرق البحث الجنائي القبض على مجموعة جرمية امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة بعد استخدامهم لصفحات ومواقع وتطبيقات إلكترونية، مدعين القدرة على العلاج الروحاني والنفسي، وحل المشاكل، مستغلين حاجات ضحاياهم، الذين وقعوا عرضة للابتزاز والاحتيال.وبيَّن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي تابعت عدداً من الشكاوي الواردة حول أشخاص قائمين على مثل هذه المواقع والتطبيقات والذين أوهموا الضحايا بوجود عمل أو سحر سبّب الضرر لهم، وقدرتهم على حلِّه شريطة شراء بعض المواد مثل البخور، وتحويل مبالغ مالية قد تكون كبيرة.وأضاف أن المحتالين في بعض القضايا استطاعوا الحصول على صور ومعلومات خاصة للضحايا عن طريق إقناعهم بإرسالها، أو عن طريق الاختراق الإلكتروني لأجهزتهم، كما عملوا على استدراج الفتيات إلى أماكن محددة لشراء البخور.وأكّد أن الفرق الفنية في البحث الجنائي تمكنت من تحديد المشتبه بهم وداهمت أماكن وجودهم وألقت القبض عليهم، تمهيداً لإحالتهم وكافة أوراق القضية والمضبوطات إلى المرجعيات القضائية المختصة.وكانت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للبحث الجنائي في مديرية الأمن العام، حذرت سابقاً من الوقوع عرضة للاحتيال بمثل هذه الأساليب الجرمية، مهيبة بالجميع عدم التواصل مع المواقع المشبوهة أو تحميل تطبيقات من أماكن غير موثوقة بها، أو دفع مبالغ مالية أو مشاركة أية معلومات شخصية إلا من خلال المواقع الموثوقة التابعة للجهات الرسمية وفي الحالات المتعارف عليها فقط لإتمام المعاملات .