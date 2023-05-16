الثلاثاء 16-05-2023
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الثلاثاء، 16-05-2023 05:29 م

إرادات ملكية بالقضاة وهلسة والسرور والصرايرة والفواز والقراعين

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

ويرأس المجلس الوزير الاسبق يعرب القضاة.

ويضم المجلس في عضويته كل من:

1- الوزير الاسبق سامي هلسة

2- أمين عام وزارة المالية

3- أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان

4- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة

5- المهندس سعود هايل السرور

6- العميد المهندس عمار الصرايرة/ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

7- العقيد القاضي العسكري عبدالله الفواز / مدير القضاء العسكري

8- فراس منذر القراعين

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