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الثلاثاء، 09-05-2023 09:13 م

الأردن يستضيف مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، على استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب" في تشرين الأول المقبل بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.

وفوّض مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بإتمام إجراءات اتفاقية المؤتمر بين اليونسكو والحكومة، وقرر المجلس السير بإجراءات تشكيل فرق الخبراء واللجان الفنية والإدارية واللوجستية للمؤتمر وتقديمها للمقترحات والتوصيات في جميع آليات التنفيذ، كما وافق على تخصيص المبالغ المالية المترتبة على الأردن.

وقال الشبول في تصريحات صحفية إن وزارة الاتصال الحكومي وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على استضافة المؤتمر، ستبدأ مباشرة بعملية التحضير الفعلية للمؤتمر بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية ومنظمة اليونسكو، مؤكدا دعم الحكومة لإقامة هذه الفعالية العالمية المهمة التي سيشارك فيها ما يزيد على 800 مشارك إضافة إلى المشاركات عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، لافتاً إلى أهميتها في إطلاع المشاركين من مختلف دول العالم على التجربة الأردنية الرائدة في التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وأوضح الشبول أن المؤتمر يتناول عدة محاور مهمة مثل: التحديات التي تواجه الدراية الإعلامية في عصر الإعلام الرقمي، والانتشار السريع للأخبار المزيفة والتضليل الإعلامي والاختراق السيبراني والخصوصية، إضافة إلى دور التعليم في تعزيز الدراية الإعلامية لدى الأفراد، وتحسين القدرة على التفكير النقدي والتقييم الذاتي للمعلومات.

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