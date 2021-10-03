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الأحد، 03-10-2021 10:18 م

الرفاعي: اجتمعنا مع 10 آلاف مواطن والثقة تضاعفت

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي إن المهم لديه أن تنال مخرجات اللجنة رضا الشعب الأردني.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الأحد، أن مخرجات اللجنة كانت مرضية له ولأعضاء اللجنة، معتبراً أن اللجنة قدمت ما يريح ضميرها.
 
وأشار إلى أن الهويات الفرعية الضيقة ليس من شيم الأردنيين، حيث إن في الأردن هوية واحدة وجامعة، لافتا إلى أن الثقة باللجنة تضاعف وفق الدراسات خلال فترة 3 أشهر.
 
ونفى الرفاعي أن يكون هناك أي تدخل في عمل اللجنة الملكية، مبيناً أن الخلافات عملت على تقوية العمل .

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