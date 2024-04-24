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الأربعاء، 24-04-2024 01:11 م

إرادة ملكية بتعيين الحياري رئيسًا للجامعة الهاشميّة

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الوكيل الاخباري- صَدَرَتْ الإرادةُ الملكيّةُ الساميةُ بالموافقةِ على تنسيب مجلس التعليم العالي بتعيين الأستاذ الدكتور خالد هشام الحياري رئيسًا للجامعة الهاشميّة لمدة أربع سنوات اعتبارا من يوم الأحد تاريخ 21-4-2024، ليكون بذلك الرئيس الحادي عشر الذي يتولى قيادة الجامعة الهاشميّة منذ صدور الإرادة الملكيّة السامية بإنشائها العام 1991م. 

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 والدكتور الحياري حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة وإدارة المشاريع من جامعة إلينوي إيربانا في شامبين The University of Illinois Urbana-Champaign في الولايات المتحدة الأمريكيّة العام 2004، ودرجة الماجستير في الهندسة المدنيّة، هندسة الطرق والمرور، من الجامعة الأردنيّة العام 1992، ودرجة البكالوريوس من الجامعة الأردنيّة أيضًا العام 1990 في تخصص الهندسة المدنيّة.

 

والدكتور الحياري أول رئيس للجامعة الهاشميّة من أسرة الجامعة التي انضم إليها موفدًا لدراسة الدكتوراة العام 2001 ثم عضو هيئة تدريس العام 2004، وتقلد فيها عدة مناصب أكاديميّة وإداريّة من أبرزها نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون الكليّات العلميّة خلال الفترة 2020-2023، وعميدًا لكلية الدراسات العليا من 2018-2020، وأستاذًا للهندسة المدنيّة وإدارة المشاريع في قسم الهندسة المدنيّة بكليّة الهندسة منذ العام 2005 وحتى تاريخه.


وقد عمِل أيضًا عميدًا لشؤون الطلبة وأستاذًا مشاركًا في هندسة وإدارة المشاريع في دولة الإمارات العربيّة المتحدة خلال الفترة 2012-2014، كما عمِل محاضرًا زائرًا، ومساعدًا للبحث والتدريس في جامعة إلينوي في إيربانا شامبين 2001-2004.


وخلال مسيرته في الجامعة الهاشميّة، ترأس العديد من المجالس واللجان الأكاديميّة على مستوى الجامعة وكليتي الهندسة والدراسات العليا وقسم الهندسة المدنية كما ترأس المجلس التأسيسيّ لكلية طب الأسنان أحدث كليّات الجامعة الهاشميّة.

 


 




 

 


 

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