أمانة عمان تطلق حملة "عمان حلوة"

09:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745844 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تطلق أمانة عمّان الكبرى، يوم غد السبت، حملة "عمّان حلوة" لتكثيف أعمال النظافة في كافة مناطق أمانة عمان، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي اضافة اعلان



ويأتي تنظيم الحملة التي ستشمل، الشوارع الرئيسية، والأحياء، والجزر الوسطية، والساحات والميادين، ضمن خطة الأمانة في الحفاظ على بيئة صحية مستدامة، وإبراز جمالية عمان.



وتتضمن الحملة، أعمال شطف للميادين، والشوارع، والساحات المخصصة للجلوس داخل حدود أمانة عمان.



وستشمل حملات مكثفة لضبط البيع العشوائي، وإزالة هياكل المركبات المهجورة، إضافة إلى مواصلة إزلة الحواجز والعوائق التي تعتدي على الشوارع والأرصفة وتؤثر على انسيابية حركة السير والمشاة وعلى المظهر العام.



كما ستقوم كوادر الأمانة بأعمال الكنس الآلي، وتكثيف عمليات طلاء الجدران والأسوار في صحن عمان لإزالة الكتابات التي من شأنها تشويه المنظر الجمالي.



وسيشارك في الحملة 3000 موظف من كوادر أمانة عمان الكبرى من مختلف المستويات الوظيفية.

