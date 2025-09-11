انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- انخفض سعر غرام الذهب في الأردن، اليوم الخميس 40 قرشا للغرام.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الخميس عند 73.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.20 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.10 و65.00 و49.60 دينارا على التوالي.

