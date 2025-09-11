انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الخميس عند 73.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.20 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.10 و65.00 و49.60 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
13.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاربعاء
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاربعاء
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء