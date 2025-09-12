الجمعة 2025-09-12 11:45 م
 

هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل

الجمعة، 12-09-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة الإذاعة الهولندية "إفروتروس" إن هولندا قد تقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية "يوروفيجن" إذا تم السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة الإذاعة العامة الهولندية "افروتروس" أنها "لم يعد بوسعها تبرير مشاركة إسرائيل في ظل الوضع الراهن، نظرا للمعاناة الإنسانية المستمرة والبالغة التي يعيشها سكان غزة"، وذلك بعدما هددت أربع دول أخرى بالانسحاب من نسخة العام المقبل التي ستُقام في فيينا.

وأشارت هيئة الإذاعة في بيانها إلى أن سبب قرارها يرجع أيضا إلى "الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة" من جانب إسرائيل، بمنعها الصحفيين الدوليين المستقلين من دخول منطقة الحرب في غزة، إضافة إلى العدد الكبير من الضحايا في صفوف الصحفيين.

وانضمت هولندا بذلك إلى كل من إيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا وآيسلندا في دراسة قرار مشاركتها في المسابقة.

ويجري نقاش محتدم حول هذه المسألة في العديد من الدول المشاركة الأخرى.

وحسب هيئة الإذاعة الهولندية، يتردد أن الحكومة الإسرائيلية مارست تأثيرا على مسابقة بازل عام 2025، حيث قالت الهيئة إنه تم استخدام المسابقة كـ"أداة سياسية".

ورسميا، يُعد اتحاد البث الأوروبي، وهو اتحاد هيئات الإذاعة الأوروبية، بمثابة الجهة المنظمة للمسابقة، وبالتالي فهو المسؤول عن قبول الدول المشاركة.

وقال رولاند فايسمان، المدير العام لهيئة الإذاعة النمساوية، (أو آر إف) في مطلع سبتمبر، إن الهيئة بصفتها الجهة المستضيفة لمسابقة يوروفيجن 2026، سترحب بمشاركة إسرائيل.

