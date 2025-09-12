مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي

11:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745852 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ينعى مجمع الملك الحسين للأعمال، ممثلاً برئيس مجلس الإدارة ورئيسه التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد زميلهم ناصر الخالدي عضو مجلس الإدارة، الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أحد أبرز رجالات الأردن في الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم بعد مسيرة ممتدة بالعطاء والإنجاز. اضافة اعلان





لقد بدأ الفقيد مسيرته في صفوف القوات المسلحة الأردنية مجنداً، قبل أن يُبتعث إلى الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا، حيث تخرج ضابطاً، ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى تولى مواقع بارزة، منها قائد لواء خالد بن الوليد خلال حرب 1967، ونائب رئيس هيئة الأركان للتخطيط، إلى جانب مواقع أخرى مثل آمر مدرسة المشاة وقائد كلية الأركان.



حظي بثقة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، فعُيّن مرافقاً عسكرياً ومستشاراً عسكرياً لجلالته، كما شغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية. وفي عام 1976 اختير ليكون أول رئيس لأركان القوات المسلحة في دولة الإمارات بعد توحيدها، مساهماً في بناء المؤسسة العسكرية الحديثة هناك.



كما تولى مناصب وزارية ودبلوماسية وحزبية، وكان عضواً في الوفد الأردني إلى مؤتمر مدريد للسلام، ونال أوسمة رفيعة، أبرزها وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام مئوية الدولة الأردنية الذي قلّده له جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2024.



سيبقى الفقيد الكبير مثالاً في الوطنية والإخلاص والوفاء، جامعاً بين الانضباط العسكري والقيم العشائرية والإنسانية.



رحم الله فقيد الوطن الكبير، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه وزميلنا ناصر الخالدي الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.