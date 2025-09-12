64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

09:58 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 64,756، والإصابات إلى 164,059 منذ 7 أكتوبر 2023.





وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن حصيلة الشهداء منذ 18 آذار الماضي، أي منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بلغت حتى اليوم 12,206 شهداء و52,018 إصابة.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، استقبلت المستشفيات 38 شهيدا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، و200 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.



وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش" فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدا و143 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,479 شهيدا، وأكثر من 18,091 إصابة جراء استهداف الطوابير، ومناطق توزيع المساعدات.



وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 413 حالة وفاة، من ضمنها 143 طفلا.



