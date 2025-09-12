الجمعة 2025-09-12 11:45 م
 

64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
 
الجمعة، 12-09-2025 09:58 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 64,756، والإصابات إلى 164,059 منذ 7 أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن حصيلة الشهداء منذ 18 آذار الماضي، أي منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بلغت حتى اليوم 12,206 شهداء و52,018 إصابة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استقبلت المستشفيات 38 شهيدا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، و200 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش" فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدا و143 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,479 شهيدا، وأكثر من 18,091 إصابة جراء استهداف الطوابير، ومناطق توزيع المساعدات.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 413 حالة وفاة، من ضمنها 143 طفلا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي

نعـي فـاضل مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الفريق الركن عواد محمد الخالدي

هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل

عربي ودولي هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل

بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

عربي ودولي الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين 64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

أخبار محلية إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن

أخبار محلية اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة