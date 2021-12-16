الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 16-12-2021 05:06 م

إرادتان ملكيتان بالسفيرين خوري والحباشنة

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني في جمهورية كينيا فراس فرحان خوري مندوباً دائماً للمملكة لدى كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

كما صدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني في دولة الامارات العربية المتحدة نصار إبراهيم الحباشنة مندوباً دائماً للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي.

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