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الخميس، 09-02-2023 09:45 م

إربد: هطولات الأمطار تكشف عيوب البنية التحتية

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الوكيل الإخباري- كشفت هطولات الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة إربد خلال الأيام الماضية، عيوب البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب كميات مياه الأمطار، حيث ظهرت فيها تشققات وحفر وانزلاقات وانسداد قنوات تصريف المياه.

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وقالت الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تعاملت مع 303 حالات طارئة تمثلت معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، إضافة إلى مداهمة مياه الأمطار للمنازل والمحلات التجارية وسقوط الأشجار واللوحات الإعلانية الحديدية، مشيرا إلى أن البلدية تعاملت مع شكاوى من إغلاق شبكات تصريف الأمطار.


وبين، بأن الإغلاقات تتم عادةً بسبب اندفاع النفايات الملقاة بشكل عشوائي في الشوارع، ومنها القاء قطع قماشية ثقيلة في هذه المناهل كالبطانيات والفرشات، لافتة إلى أن كوادر البلدية تعاملت مع حفريات شركات الخدمات المختلفة، وتم إغلاق بعض الحفر لأنها شكلت خطورة على حياة المواطنين .

 




 

 


 

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