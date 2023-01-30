اطلاق الموقع الرسمي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري-أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين، الموقع الرسمي للفريق الوطني للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني https://jocert.ncsc.jo.

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‏وأوضح المركز في بيان اليوم، أن الموقع سيكون مرجعا لكل من يرغب في الاطلاع على آخر التحذيرات الأمنية والإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.



وأضاف أن مهمة الفريق الوطني للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، تتمحور حول حماية الشبكات العامة ومراكز البيانات والبنية التحتية الحيوية في المملكة من الهجمات السيبرانية والأنشطة غير المصرح بها، وتنسيق الاستجابة الوطنية للحوادث والحفاظ على العلاقات الدولية مع "فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر" الشريكة من أجل الحفاظ على الأمن الوطني والرفاهية الاقتصادية.