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الخميس، 21-09-2023 12:33 ص

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

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الوكيل الاخباري-  أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقالت السلطة في بيان، اليوم، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.


وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث الشونة الجديدة ولغاية حوض 28 بمنطقة الكرامة، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 10 ومواسير أسفل طريق القناة بأقطار وأطوال مختلفة، إضافة إلى مصادرة مضخة، والتي تعود بمجملها لوحدات زراعية ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول.

 




 

 


 

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