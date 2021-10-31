إزالة ورم معقد لمريضة بمستشفى الملكة علياء

الوكيل الاخباري- أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى الملكة علياء العسكري برئاسة رئيس قسم الجراحة المقدم الطبيب هيثم ربيحات، عملية ازالة ورم سرطاني معقد في القولون الأيسر لمريضة ستينية.
وقال ربيحات، أنه وبعد اجراء الفحوصات اللازمة للمريضة تبين أن الورم متطور موضعيا و منتشر إلى الأعضاء المجاورة حيث تم استئصال القولون الأيسر و الطحال و الكلية اليسرى و جزء من ذيل البنكرياس و أجزاء من عظم الضلعين الحادي عشر و الثاني عشر من أضلاع الصدر مع مراعاة حدود امان الورم.
وبين مدير مستشفى الملكة علياء العسكري العميد الطبيب احمد الخوالدة، بأن العملية تم اجرها بعد افتتاح العمليات الجراحية في المستشفى.
وأضاف الخوالدة، أن العملية تمت بمشاركة رئيس قسم المدير بالمستشفى العميد الطبيب رائد الصمادي و أخصائي جراحة القولون الرائد طبيب فادي المعايطة.