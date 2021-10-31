إزالة ورم معقد لمريضة بمستشفى الملكة علياء

الوكيل الاخباري- أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى الملكة علياء العسكري برئاسة رئيس قسم الجراحة المقدم الطبيب هيثم ربيحات، عملية ازالة ورم سرطاني معقد في القولون الأيسر لمريضة ستينية.



وقال ربيحات، أنه وبعد اجراء الفحوصات اللازمة للمريضة تبين أن الورم متطور موضعيا و منتشر إلى الأعضاء المجاورة حيث تم استئصال القولون الأيسر و الطحال و الكلية اليسرى و جزء من ذيل البنكرياس و أجزاء من عظم الضلعين الحادي عشر و الثاني عشر من أضلاع الصدر مع مراعاة حدود امان الورم.



وبين مدير مستشفى الملكة علياء العسكري العميد الطبيب احمد الخوالدة، بأن العملية تم اجرها بعد افتتاح العمليات الجراحية في المستشفى.



وأضاف الخوالدة، أن العملية تمت بمشاركة رئيس قسم المدير بالمستشفى العميد الطبيب رائد الصمادي و أخصائي جراحة القولون الرائد طبيب فادي المعايطة.

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