تفاصيل جديدة بشأن الفتاة التي تم استخراج كتلة شعر كبيرة من معدتها

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد طبيب في قسم الجراحة العامة بمستشفى البشير والذي قام باجراء عملية جراحية لاستخراج كتلة كبيرة من الشعر من بطن فتاة أن هذا المرض يسمى بهوس أكل الشعر.

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وقال الطبيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الفتاة التي خضعت للعملية عمرها 18 سنة، مبينا أنها عانت من الامساك الشديد وصعوبة في البلع وهبوط في الوزن ما استدعى الاطباء اخضاعها في البداية إلى عملية تنظير، وباء بالفشل ما اظطرهم إلى اجراء عملية جراحية على الفور.

وأضاف أن الشعر المستخرج أخذ شكل المعدة، ما يعني أنه تسبب لها انسدادات معوية.

وبين أن الحالة الصحية للفتاة بعد اجراء العملية مستقرة.

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