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الجمعة، 21-07-2023 10:52 م

إسقاط كافة الحقوق العشائرية والجزائية بمقتل الطالبة إيمان ارشيد

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الوكيل الاخباري - أسقط ذوو الطالبة الجامعية المغدورة إيمان ارشيد، كافة حقوقهم العشائرية والجزائية بحادثة مقتل ابنتهم، اكراما لله وجلالة الملك وللجاهة الكريمة.
 
وقام مفيد ارشيد، والد الفتاة إيمان بتمزيق "الشيك" الذي كتبه رئيس الجاهة، إكراما لوجه الله تعالى ورفضًا لقبول المال ودية القتل.
 
وكان مفيد ارشيد، والد الطالبة إيمان قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على فيسبوك، عن إجراء عطوة عشائرية بحادثة مقتل ابنته، الجمعة.

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