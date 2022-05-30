الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المركز الأردني للتصميم والتطوير: نصنّع المعدات الدفاعية بمهارات احترافية

التخطيط: تقرير الاستعراض الطوعي الثاني 2022 في مراحله النهائية

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخميس

العراق: مقتل أربعة إرهابيين واعتقال قيادي كبير

وفيات الاثنين 30-5-2022

الروس يبتكرون برنامجًا جديدًا لرصد الغازات في الغلاف الجوي

النيابة العامة تكشف تفاصيل ودوافع جريمة الريف الأوروبي المروعة في مصر

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسعار النفط عالميا تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين

الإثنين، 30-05-2022 09:09 ص

إصابة بتدهور شاحنة محملة بالحبوب على الطريق الصحراوي

IMG_0403 - Copy


الوكيل الإخباري - أصيب شخص، اليوم الاثنين، إثر تدهور شاحنة نقل كبيرة محملة بالحبوب في منطقة الحميمة على الطريق الصحراوي.

اضافة اعلان

 

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إغلاق الطريق بشكل مؤقت بعد سقوط حمولة الشاحنة على حرم الشارع العام.

 

وأضافت أنه تم إسعاف السائق وإزالة الأثر المروري عن الطريق وفتحه أمام حركة السير.

 

ودعت السائقين، خاصة الذين يسيرون بمركباتهم لمسافات طويلة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى ضرورة أخذ قسطا من الراحة في حال الشعور بالتعب أو الارهاق، وذلك حفاظا على سلامتهم العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4b0bb7f8-fb5b-4411-83e1-5e151756afd9

المركز الأردني للتصميم والتطوير: نصنّع المعدات الدفاعية بمهارات احترافية

ح

التخطيط: تقرير الاستعراض الطوعي الثاني 2022 في مراحله النهائية

اووو

انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخميس

ززز

الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلة

240833326_997915897673957_2719732671161614710_n

ضبط مركبة بسرعة 183 كم على شارع الـ100

قه

الحاج توفيق: لا ارتفاع جديد على أسعار القهوة

أخبار متعلقة
240833326_997915897673957_2719732671161614710_n

ضبط مركبة بسرعة 183 كم على شارع الـ100

0L5A1065

إصابة بحادث تصادم على إشارة الجامعة الهاشمية

296577-large

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية

258276422_193725796282764_5299371441021099545_n

تحذير لسالكي الطريق المقابل لجامعة الزرقاء الثلاثاء

258276422_193725796282764_5299371441021099545_n

الدوريات الخارجية: ضبط باص على متنه 17 راكبا حمولة زائدة

EwSXVz2XIAEzBam

طرق سالكة بحذر بسبب الغبار - أسماء