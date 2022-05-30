إصابة بتدهور شاحنة محملة بالحبوب على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - أصيب شخص، اليوم الاثنين، إثر تدهور شاحنة نقل كبيرة محملة بالحبوب في منطقة الحميمة على الطريق الصحراوي.

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وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إغلاق الطريق بشكل مؤقت بعد سقوط حمولة الشاحنة على حرم الشارع العام.

وأضافت أنه تم إسعاف السائق وإزالة الأثر المروري عن الطريق وفتحه أمام حركة السير.

ودعت السائقين، خاصة الذين يسيرون بمركباتهم لمسافات طويلة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى ضرورة أخذ قسطا من الراحة في حال الشعور بالتعب أو الارهاق، وذلك حفاظا على سلامتهم العامة.