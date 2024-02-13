الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

وصف بأسوأ خرق أمني.. كيف تجسس ضابط إسرائيلي على جيشه في حرب غزة؟

السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

الصحة النيابية تناقش موضوع الرقابة على الأغذية

إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

شهداء وجرحى بقصف مدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

سرايا القدس تنعى شهيدين من عناصرها

مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك بجنوب قطاع غزة

صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من آثار حرب غزة

الثلاثاء، 13-02-2024 08:02 ص

إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

الدفاع-المدني


الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.

اضافة اعلان


وأضاف الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع انسكاب الزيوت من صهريج، بعد محطة الكيلو 7، باتجاه الميناء، حيث تم قطع حركة السير على أحد المسارب لحين طمر الزيوت، وتم اجراء اللازم.


وحول المخالفات التي ضبطها، بيّن أنه تم ضبط سائق يقود مركبة بسرعة  80/163 كم لكل ساعة على طريق البحر الميت.


وأشار الى أنه تم ضبط سائق على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، يقوم بالتلاعب في ارقام المركبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202412115844584515586

السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

وظائف

مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

111

الملك وبايدن يعقدان قمة في البيت الأبيض

22

رئيس هيئة الأركان المشتركة يقدم واجب العزاء لذوي العبادي والخضير

1

الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض

11

اطلاق برنامج التدخلات العلاجية لخدمة أطفال الحضانات بالطفيلة

أخبار متعلقة
120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

120242581627731091857

4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

120241491547214147419

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

2023_04_13_10_50_28

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

12024981341430890186

4 إصابات بتدهور مركبة على أوتوستراد المفرق - الزرقاء