إصابة وإغلاق مؤقت بسبب حوادث مُتفرقة وقعت على طرق خارجية

الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم خلال 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدة حوادث على الطرق الخارجية، نتج عنها إصابة شخص واغلاق مؤقت لعدة طرق.



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وبيّن الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المطار، نتج عن إصابة متوسطة، تم نقلها من قبل الدفاع المدني.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن، على الطريق التنموي باتجاه عمّان، وتسبب الحادث باغلاق الطريق بشكل مؤقت، وتم رفع العوائق وإعادة تسيير حركة السير.



ونوه إلى أنه تم التعامل مع حادث انفصال رأس قاطرة عن مقطورة، على طريق النقب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأضاف الحراحشة، أنه تم تعليل أسباب الحوادث بعدم أخذ احتياطات السلامة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.