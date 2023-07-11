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الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة

الثلاثاء، 11-07-2023 10:26 ص

الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة صلح عمّان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتسببين بحادثة انهيار بنايتين في اللويبدة ووفاة 14 شخصا.

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وفي التفاصيل، تقرر حبس مالك بناية اللويبدة المنهارة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجريمة التسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة، وحبس متعهد الصيانة وفني الكهرباء المتهمين في القضية لمدة 3 سنوات.


وثبت للمحكمة قلة احتراز وإهمال مالك بناية اللويبدة المنهارة لمعرفته بحالة البناء والشكاوى من القاطنين بها سابقا.


كما تم إدانة عامل في قضية انهيار اللويبدة كان بسبب علمه أن البناء به مشاكل عديدة إلا أنَّه استمر في العمل.

 




 

 


 

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