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الإثنين، 08-05-2023 08:39 م

إضافة 50 خدمة جديدة على تطبيق سند

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الوكيل الاخباري - أضافت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة 50 خدمة حكومية جديدة على تطبيق "سند" الحكومي لعدد من المؤسسات الحكومية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من جميع الخدمات على التطبيق من خلال زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال البنوك المشاركة، حيث يمكن التعرف على قائمة المحطات عبر الرابط: https://sanad.jo/Ar/Pages/SanadStations .

وقالت الوزارة إن من أهم الخدمات التي جرى إضافتها في وزارة الصناعة والتجارة( خدمة الاستعلام عن المؤسسات الفردية، خدمة الاستعلام عن طريق وصف الغاية، خدمة الاستعلام عن الرسوم، إصدار بطاقة مستورد، تجديد بطاقة مستورد، إلغاء بطاقة مستورد، تعديل بطاقة مستورد، إصدار رخصة استيراد، إصدار رخصة استيراد قمح، إصدار رخصة استيراد طحين، إصدار رخصة استيراد أسمنت ابيض، إصدار رخصة استيراد بروفيلات الألمنيوم، إصدار رخصة استيراد الحديد المسلح، إصدار رخصة استيراد أوعية انبوبيه طرية، إصدار رخصة استيراد عبوات الألمنيوم، إصدار رخصة استيراد سلع سورية، إصدار رخصة استيراد مواد ثنائية، إصدار رخصة استيراد إطارات مستعملة، إصدار رخصة استيراد أجهزة كهربائية، إصدار رخصة تصدير).

كما تشمل خدمات وزارة الإدارة المحلية( الاستعلام عن ضريبة الابنية و الأراضي-المسقفات، الاستعلام عن عوائد التنظيم و التعبيد والأرصفة، الاستعلام عن إيجارات البلدية، الاستعلام عن رخص المهن)، والمجلس الأغلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( مستندات رقمية ومعلومات الإعاقة وتصنيفها).

وكذلك الضمان الاجتماعي ( بيانات الحساب، خدمة الكشف التفصيلي، تعديل البيانات البنكية، تبليغ قرار تقاعد، تفاصيل الراتب التقاعدي، الرواتب التقاعدية التاريخية، البيانات الأساسية للمنتسبين اختياريا، طلب انتساب اختياري، طلب ايقاف انتساب اختياري، طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمنتسبين اختياريا، كشف حساب للمنتسبين اختياريا، الدفعات للمنتسبين اختياريا، تسديد اشتراكات الانتساب الاختياري)، ودائرة المخابرات العامة( إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك).

كما تشمل خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات( إصدار جواز سفر لأول مره للأردنيين، تجديد جواز سفر للأردنيين، إصدار جواز سفر بدل تالف، إصدار جواز سفر بدل فاقد)، ووزارة المالية – التقاعد العسكري( استعلام عن حالة المعاملة، إضافة مولود، كشف اقتطاعات، كشف راتب باللغة الإنجليزية، كشف راتب شهري، كشف راتب لفترة، شهادة تقاضي راتب تقاعدي، شهادة عدم تقاضي راتب تقاعدي).

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