انطلاق أعمال منتدى تواصل في مجمع الملك حسين للأعمال

الوكيل الإخباري - انطلقت أعمال منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، السبت، في مجمع الملك حسين للأعمال، الذي تعقده مؤسسة ولي العهد.

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ويتناول المنتدى محاور متعددة تحاكي تطلعات الشباب في مجالات السياسة والاقتصاد والسياحة والأعمال إلى جانب المجتمع والقانون والتعليم والإعلام.



ويشارك في جلسات المنتدى 500 من أصحاب الاختصاص، وسيوفر الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والفعاليات الشبابية المختلفة.



يسعى "تواصل" إلى خلق مساحة تفاعلية يتم من خلالها تبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الرسميّة والخاصة والأهليّة والفعاليات الشبابيّة المختلفة، ولإثراء معرفة ممثلي الجهات المشاركة حول أهم المستجدّات على الساحة الوطنيّة.



حيث سيشهد مشاركة أصحاب العلاقة والاختصاص في نقاش خطط وتصورات المرحلة المقبلة للدولة الأردنية مرحلة العمل التشاركي لترجمة مخرجات التحديث، علاوة على توفير فضاء رحب لمشاركة الشباب الأردني والتشبيك فيما بينهم.

