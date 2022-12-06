إضراب سائقي التطبيقات الذكية عن العمل اعتباراً من الغد

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - قال المتحدث باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي، إن سائقي التطبيقات الذكية سيشاركون في إضراب أصحاب الشاحنات ووسائط النقل العام اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

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وبين الرفاعي لـ "الوكيل الإخباري" أن كباتن التطبيقات الذكية سوف يقيمون غدًا وقفة احتجاجية في العاصمة عمّان، وسوف يعلنون عن إضراب عن العمل وإغلاق للتطبيقات.



وأشار إلى أن الاضراب يأتي للمطالبة بخفض البنزين والمحروقات بعد أن أثقلت كاهلهم .



ويأتي إضراب سائقي التطبيقات بعد إضراب أصحاب حافلات النقل العام والشاحنات.

