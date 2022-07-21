إطلاق اسم المرحوم مروان الحمود على مدرج كلية العلوم في البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - وافق مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية الذي عقد أولى جلساته اليوم الخميس برئاسة الدكتور أمية طوقان، وحضور رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني وأعضاء المجلس على تنسيب رئيس الجامعة بإطلاق اسم المرحوم مروان الحمود على مدرج كلية العلوم في الجامعة.



وأشاد الدكتور طوقان بمناقب الفقيد الحمود، مشيراً إلى أن الأردن فقد رجلا من رجالاته الحكماء، مثمنا خطوة الجامعة بتكريس ذكرى المرحوم في أكبر صروح الأردن التعليمية بجامعة البلقاء التطبيقية.

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