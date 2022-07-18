انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

الوكيل الاخباري - انطلقت معسكرات التماسك الاجتماعي، اليوم الاثنين، في مراكز البلقاء الشبابية بهدف تعزيز مهارات المشاركين الحياتية، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة، ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية.



وقال المنسق الإعلامي أحمد الصمادي، إن معسكرات التماسك الاجتماعي تساهم في إكساب الشباب واليافعين المهارات الحياتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي بينهم، ونشر ثقافة التسامح وتقبّل الآخر، إلى جانب تنمية شخصياتهم بمهارات ومعارف تعمل على تحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية من خلال تمارين وأنشطة تفاعلية .

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