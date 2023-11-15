الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من الأردن على قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الميداني في غزة

بيان صادر عن القوات المسلحة

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 11500 شهيدا

ولي العهد يثني على جهود سلاح الجو خلال إنزال مساعدات للمستشفى الأردني في غزة

"المقاومة تدير المعركة".. اللواء الدويري يوضح حول قدرة كتائب القسام

مدير مستشفى الشفاء: 900 مريض و5 آلاف نازح يواجهون الموت المحقق

رعب الياسين 105.. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية في غزة

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء

فيديو مهيب .. لحظة تفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة

مدير مجمع الشفاء: جروح النزلاء بدأت تتعفن بعد توقف كل الخدمات

عاجل

الأردن يدين القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الأربعاء، 15-11-2023 06:38 م

الحوسبة الصحية تؤكد مواصلتها للتحول الرقمي في جميع إجراءاتها

1700057939414


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، أهمية ودور الشركة في مسيرة التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية واعتماد التكنولوجيا لتوفير حلول تقنية فعالة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الأردن.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة متخصصة اليوم الأربعاء، بعنوان: "الرعاية الصحية في عالم الاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة" خلال فعاليات مؤتمر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية "الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية" ومعرضه السابع الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء، والتي ترأسها الدكتور عماد طريش، وتحدث فيها ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، واستشاري تحسين الجودة البروفسورة جان ماكريث.


وأشار عايش إلى الدور الذي تواصل الشركة القيام به منذ عقد ونصف في التحول الرقمي لجميع الإجراءات ومؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطبيق برنامج حكيم في 225 منشأة صحية تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان تضم؛ 45 مستشفى، و75 مركزا صحياً شاملاً، و105 مراكز صحية أولية، شملت إدخال أكثر من 7 ملايين ملف طبي إلكتروني على البرنامج.


وقال إن هذا التطوير الجذري في إجراءات توفير خدمات الرعاية الصحية سهل الوصول إلى الملفات الطبية وخفض التكاليف والإجراءات وبالتوازي مع ذلك، أتاحت الشركة أمام صانع القرار و الباحثين، من خلال برنامج تحليل البيانات الصحية "هدى"، بيانات رقمية وإحصاءات شاملة تعزز التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.


واعتبر عايش أن أطلاق برنامج "هدى" عام 2019، حقق نقلة نوعية في إدارة القطاع الصحي وتدعيم المؤشرات الرقمية، ووفر دفعة قوية للجهود الرامية لتطوير القطاع، ومكّن الباحثين في مجال المعلوماتية الصحية من الحصول على المعلومات بشكل متكامل وشامل.


ونوه إلى أن برنامج "هدى" يقوم على تحليل كميات هائلة من الملفات والبيانات الضخمة المخزنة على برنامج حكيم منذ تأسيسه، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة بهدف توفير المعلومات المطلوبة لدى المهتمين في القطاع.


وعرض عايش تجربة الشركة على مدار 15 عاماً في رقمنة قطاع الرعاية الصحية الأردني التي ساهمت في تحسين مستوى الأداء وجودته، وانعكست إيجابا على الموارد الاقتصادية في القطاع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1632052587195

أول تعليق من الأردن على قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الميداني في غزة

6554f962de376

بيان صادر عن القوات المسلحة

image (5)

السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده مفوضا فوق العادة بالإكوادور

image (4)

ولي العهد يثني على جهود سلاح الجو خلال إنزال مساعدات للمستشفى الأردني في غزة

1700062257131

فاعليات تثمن مواقف الأردن بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

1700059464628

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي السفيرة البريطانية

أخبار متعلقة
1698064575282

مركز التوثيق الملكي يصدر كتابا يتناول تاريخ مدرسة معان الثانوية

image - 2023-10-20T170231.374

روسيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى عدة دول من بينها الأردن

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

image (3)

السفارة الصينية في الأردن تنكس العلم حدادا على شهداء غزة

-1304900004

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.26.42 PM

الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر