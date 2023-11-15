الحوسبة الصحية تؤكد مواصلتها للتحول الرقمي في جميع إجراءاتها

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، أهمية ودور الشركة في مسيرة التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية واعتماد التكنولوجيا لتوفير حلول تقنية فعالة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الأردن.

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جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة متخصصة اليوم الأربعاء، بعنوان: "الرعاية الصحية في عالم الاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة" خلال فعاليات مؤتمر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية "الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية" ومعرضه السابع الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء، والتي ترأسها الدكتور عماد طريش، وتحدث فيها ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، واستشاري تحسين الجودة البروفسورة جان ماكريث.



وأشار عايش إلى الدور الذي تواصل الشركة القيام به منذ عقد ونصف في التحول الرقمي لجميع الإجراءات ومؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطبيق برنامج حكيم في 225 منشأة صحية تابعة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان تضم؛ 45 مستشفى، و75 مركزا صحياً شاملاً، و105 مراكز صحية أولية، شملت إدخال أكثر من 7 ملايين ملف طبي إلكتروني على البرنامج.



وقال إن هذا التطوير الجذري في إجراءات توفير خدمات الرعاية الصحية سهل الوصول إلى الملفات الطبية وخفض التكاليف والإجراءات وبالتوازي مع ذلك، أتاحت الشركة أمام صانع القرار و الباحثين، من خلال برنامج تحليل البيانات الصحية "هدى"، بيانات رقمية وإحصاءات شاملة تعزز التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.



واعتبر عايش أن أطلاق برنامج "هدى" عام 2019، حقق نقلة نوعية في إدارة القطاع الصحي وتدعيم المؤشرات الرقمية، ووفر دفعة قوية للجهود الرامية لتطوير القطاع، ومكّن الباحثين في مجال المعلوماتية الصحية من الحصول على المعلومات بشكل متكامل وشامل.



ونوه إلى أن برنامج "هدى" يقوم على تحليل كميات هائلة من الملفات والبيانات الضخمة المخزنة على برنامج حكيم منذ تأسيسه، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة بهدف توفير المعلومات المطلوبة لدى المهتمين في القطاع.



وعرض عايش تجربة الشركة على مدار 15 عاماً في رقمنة قطاع الرعاية الصحية الأردني التي ساهمت في تحسين مستوى الأداء وجودته، وانعكست إيجابا على الموارد الاقتصادية في القطاع.