إطلاق المدرسة الرقمية بالمخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، أن الأردن ملتزم وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجاح مشروع المدرسة الرقمية الذي أطلق اليوم الأربعاء من المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق في محافظة الزرقاء.



وأضاف، خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل اطلاق المشروع بحضور السفير الإماراتي في المملكة احمد البلوشي ومدير المخيم العقيد بكر الرواشدة وقائد فريق الإغاثة الاماراتي نادر النيادي، أن الأردن والإمارات يتشاركان همّ اللجوء السوري وما تبعه من فقدان كثير من الأطفال لحقهم في التعليم الذي هو حق لكل انسان، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 مليون انسان حول العالم يعيشون خارج مسار أيّ نوع من التعليم .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





