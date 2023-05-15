الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 15-05-2023 04:56 م

إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي الثالث للدواء

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الوكيل الإخباري - أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي الثالث للدواء بعنوان: "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي" والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الخامس والسادس من شهر حزيران عام 2023 في عمان.اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية ومجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن إلى تشكيل منصة تفاعلية لمناقشة سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقا للرؤى الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار توفر الظروف اللازمة لضمان استمرارية الصناعة الدوائية وذلك من خلال عدة محاضرات وجلسات نقاش تفاعلية.

وترحب المؤسسة بتسجيل المشاركين في المؤتمر والاطلاع على تفاصيله من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص به عبر الرابط التالي: انقر هنا 

 




 

 


 

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