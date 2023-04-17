الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع اسعار البنزين نهاية الشهر الحالي بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

أوكرانيا: مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهددة بالتوقف

احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

صدور بيانات أمريكية قوية ترفع من توقعات رفع الفائدة مجدداً

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات أوكرانية

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك يوم غدٍ الثلاثاء

اجتماع حكومي لحل مشكلة الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء

فلسطين تعلن موعد تحري هلال شوال

الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة

الأردن يهنئ سوريا بمناسبة عيد الاستقلال

الإثنين، 17-04-2023 02:32 م

حاملة أرفع جائزة سويسرية.. الأردنية دياب سفيرة للذكاء الاصطناعي

98bfa6e8-untitled


الوكيل الاخباري - من بين مرشحات من 21 دولة حصلت الريادية الأردنية الشابة ريما دياب على منصب أول سفيرة للذكاء الاصطناعي كأول أردنية تحصل على هذا المنصب مثلما حصلت على أرفع جائزة في الذكاء الاصطناعي تمنحها منظمة شبكة الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميا ومقرها سويسرا.

وبعد عودتها من سويسرا قالت دياب، حاملة أرفع الجوائز إن الجائزة والمنصب لم يأتيا عبثا ولا من فراغ بل كان بعد سنوات من العمل والتأهيل والبحث عن الريادة، مشيرة الى أن شبكة الذكاء الاصطناعي تضم مجتمعا عالميا من قادة الأعمال وخبراء الذكاء الاصطناعي والذين يقودون تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الأمام وبما يعزز الاقتصاد العالمي.

اضافة اعلان


ولفتت إلى أنه تم تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي من قبل السفراء والبالغ عددهم 31 من 21 دولة و 6 قارات، ويتم اختيارهم بعناية فائقة وبعد اجتياز مراحل التصفيات المؤهلة وبعد التدقيق بمساهمتهم في الأبحاث ودراسات النشر المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت، تم تكليف المجلس بصياغة السياسات وخلق بنية تحتية صديقة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث المتقدم في القطاع، والترويج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويسعى المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ استراتيجية للذكاء الاصطناعي من خلال تشكيل اللجان والمجالس الفرعية لدعم جهودها في هذا المسار.

وقالت دياب، إنه تم تشكيل مجلس السفراء للذكاء الاصطناعي لتنفيذ أهداف استراتيجية الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم ويتضمن عمل المجلس ثلاث مراحل وهي، جذب القدرات البحثية الرائدة عالميا للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة اللازمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، وضمان الحوكمة القوية والتنظيم الفعال، والمساهمة في تطوير التشريعات والاستراتيجيات.

ولفتت إلى أن تطوير التشريعات يشمل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني، وإصدار قانون عالمي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي و تطوير وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن أعضاء الشبكة والسفراء يسهمون بتفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات العالمية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية والخاصة للذكاء الاصطناعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202310102218709841270

عقل يتوقع ارتفاع اسعار البنزين نهاية الشهر الحالي بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

420231623272622246235

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك يوم غدٍ الثلاثاء

2222-13-1543x1157

اجتماع حكومي لحل مشكلة الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء

0L5A0212

هيئة الإعلام تعمم حول تغطية أخبار أحزاب "تحت التأسيس"

50aaf5a5-سوريا-والأردن

الأردن يهنئ سوريا بمناسبة عيد الاستقلال

1681730337416

وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة بلدية الرويشد

أخبار متعلقة
M63A0712

وزارة الصحة تتسلم دفعة معدات طبية من الاتحاد الأوروبي

344528_61_1636456488

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

conditions-marriage-know-3-types-conditions-prohibited-marriage (1)

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

ققفد

الحكومة تناقش مسودة استراتيجية التفتيش على الاعمال

1

تخريج المشاركين في برنامج مهارتك

sss

الجالية الكازاخستانية في الأردن تشارك بالانتخابات النيابية والبلدية لبلادها