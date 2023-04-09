إطلاق النسخة الثانية من المعسكر السيبراني المكثف

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، وجامعة الحسين التقنية، النسخة الثانية للمعسكر السيبراني المكثف، "معسكر نشامى السايبر".

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وبحسب بيان للمركز، اليوم الأحد، يهدف المعسكر والذي سيستمر 4 أشهر، إلى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني.



وسيقدم المعسكر 430 ساعة تدريبية تشمل المهارات التقنيّة واللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصيّة والحياتيّة، وذلك بتنسيق مختلط بين تدريب عبر الإنترنت وفي جامعة الحسين التقنية، حيث سيتم تدريب الطلّاب على مختلف موضوعات الأمن السيبراني، كالقرصنة الأخلاقيّة، وأمن الشبكات، والترميز الآمن، إلى جانب أمور عديدة أخرى.



وقال رئيس جامعة الحسين التقنيّة الدكتور إسماعيل الحنطي إن المعسكر يمثّل خطوة مهمّة، مشيدا بجهود الجامعة وكوادرها المستمرة لتزويد الشباب الأردني بالمهارات والمعرفة، التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل الحديث.



من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسّام المحارمة أهمية التطبيق العملي في مجال الأمن السيبراني، حيث يتخلل المعسكر الكثير من جوانب التطبيق العملي والتي تمكّن الطلبة من تطبيق المساقات النظرية بشكل عملي يحتاجها السوق الأردني.