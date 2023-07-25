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الثلاثاء، 25-07-2023 03:53 م

إطلاق بازار للمنتجات الغذائية والحرفية في عمان

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الوكيل الإخباري - تطلق "منصة يدوي" المنصة التسويقية لبرنامج إرادة بازار إقليم الوسط تحت شعار "من الناس وإلى الناس"في حدائق الجبيهة بعمان في 27 و28 تموز الحالي.

ويشارك في البازار وفق بيان للبرنامج، 40 مشروعاً من مشاريع برنامج إرادة، حيث يقدم منتجات غذائية صحية حاصلة على شهادات ضبط جودة وخاضعة للرقابة والفحص المخبري الدوري من مختبرات الجمعية العلمية الملكية الجهة المنفذة لبرنامج إرادة، إضافة إلى منتجات حرفية متنوعة.

ويحوي البازار الذي تفتح أبوابه الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى العاشرة مساءً، على تشكيلة واسعة من منتجات غذائية صحية تلائم احتياجات العائلات الأردنية، إضافة إلى منتجات مصنوعة بحرفية عالية مستمدة من التراث الأردني، والمنتجات الصناعية المصنعة محلياً ومشاريع خدمية متنوعة، كما يتضمن العديد من الفعاليات وفقرات التسلية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.

وتعد منصة يدوي أوّل منصة تسويق إلكتروني غير ربحية تأسست في نهاية العام 2021 والتي جاءت كإحدى مبادرات البرنامج لإيجاد منفذ تسويقي إلكتروني لأصحاب المشاريع خلال جائحة كورونا، ولمواكبة تغير السلوك الاستهلاكي الحالي للأفراد إضافة إلى منح أصحاب المشاريع متاجر إلكترونية ثابتة ومستقلة بعرض وبيع منتجاتهم.

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يشار إلى أن برنامج إرادة هو برنامج وطني أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2002 كأحدى المبادرات التنموية للوزارة، وتتم إدارته وتنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية.

ويهدف برنامج "إرادة" إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم خاصة في المناطق الفقيرة؛ عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم، ومستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة المشاريع، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام.

 




 

 


 

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