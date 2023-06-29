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الخميس، 29-06-2023 06:13 م

أردني ينقش أعمالا فنية على البطيخ

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الوكيل الاخباري - على جانب شارع بسوق مزدحم في وسط عمان، تجمع مارة حول أنس الهندي وهو ينقش بأسلوب منسق وجميل على ثمار البطيخ.اضافة اعلان


قال الشاب البالغ من العمر 33 عاما ويعمل بمتجر لبيع العصائر في السوق إنه بدأ في تعلم فن النحت على البطيخ عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، ويأمل في فتح معهد لتعليم ما أسماه "فنا غريبا".

أضاف "فن النحت على البطيخ هو فن غريب مش موجود عنا بالأردن أكثر شي موجود بتايلاند".

وتتراوح رسوماته بين صور للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم إلى الخط العربي وشخصيات الرسوم المتحركة.

وأوضح "هلأ بتاخد وقت تقريبا ساعتين رسمات إللي بسويها تقريبا كل الرسمات عامل رسمات كرتونية رسمات كوميدية وفنية ومشاهير ومطربين وناس عاديين متل خريج جامعه عيد ميلاد أطفال صغار".

وقال هندي إن نحت بطيخة واحدة يستغرق حوالي ساعتين وإنه يستطيع عمل "جميع أنواع الرسوم" عليها.

وأبدى سعادته بالفن الذي يقدمه مشيرا إلى أنه لا يواجه أي صعوبات سوى في انتقاء الثمار المناسبة.

وقال "ما في صعوبات. الصعوبة الوحيدة إلي بأواجهها ألاقي بطيخة مش مكحوتة (سليمة) يتغلب فيها شوي لما تروح تنقي البطيخ بتروح عند المعرش بدك تقعد تشرح له ليش بدك البطيخ. طبعا لما تروح تشرح له للزلمة وبيشوف الشغل بصير بده بطيخ له".

 




 

 


 

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