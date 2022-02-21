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الطفيلة : تشكيل لجنة لحصر أعداد العاطلين عن العمل والأسر المعوزة

الإثنين، 21-02-2022 07:18 م

الطفيلة : تشكيل لجنة لحصر أعداد العاطلين عن العمل والأسر المعوزة

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الوكيل الاخباري - بحث المجلس التنفيذي لمحافظة الطفيلة، برئاسة محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، آليات تشكيل لجنة محلية من مختلف الدوائر الرسمية المعنية لإعداد قاعدة معلوماتية تتضمن حجم البطالة،وأعداد العاطلين عن العمل والفرص التشغيلية المتوفرة في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، اليوم الاثنين، التأكيد على تشكيل لجنة محلية أخرى لحصر أعداد الأسر المعوزة المستحقة للمعونات العينية والنقدية، تضم مختلف الجهات والصناديق المعنية بالفقر لتوحيد جهودها في عمليات توزيع المعونات، وفقا امعايير العدالة والشفافية.

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