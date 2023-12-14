إطلاق تقرير تقييم خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة

الوكيل الاخباري - أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الخميس، فعاليات مشروع تقييم رعاية التوليد وحديثي الولادة الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن .



وبينت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات التي رعت حفل الإطلاق مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أهمية العمل التشاركي بين جميع القطاعات الصحية والذي أثمر عن إعداد وإنجاز تقرير تقييم خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة.



وأشارت إلى أنّ التقرير قيَّم رحلة الأم ومولودها بدءا من الحمل والولادة، ومرورا بمراحل تقديم العناية لها وللمولود في المنشآت الصحية وما يرافق ذلك من تجهيز مراكز صديقة للمرأة، وكوادر صحية مدربة ومهيأة لتقديم المشورة والرعاية الطبية المناسبة ضمن البروتوكولات العلمية.

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