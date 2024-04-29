نتنياهو يدفع لتعيين اللواء إليعازر توليدانو لرئاسة الاستخبارات العسكرية

الوكيل الإخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع نحو تعيين اللواء إليعازر توليدانو خلفاً لأهارون حاليفا رئيس الاستخبارات العسكرية.

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وأشارت إلى أن توليدانو يشغل حالياً منصب رئيس شعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش المسؤولة عن القطاع الإيراني.



وبيّنت أن موقف نتنياهو أثار الاستغراب في الجيش لأن توليدانو معروف كأحد الشركاء في مفهوم أن حماس تم ردعها قبل بدء الحرب.



وأوضحت أن نتنياهو حالياً يعتزم تعيين ديفيد زيني أو عوفر وينتر خلفاً ليهودا فوكس في منصب قائد المنطقة الوسطى.











