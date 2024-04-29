التربية تقرر إغلاق غرف الطلبة الموهوبين اعتبارا من العام القادم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قررت وزارة التربية والتعليم إغلاق غرف مصادر الطلبة الموهوبين جميعها بدءًا من العام الدراسي 2025/2024 إلى حين إعادة استحداثها.



وقالت التربية في بيان صادر عنها، أطلع عليه "الوكيل الاخباري" إنه سيتم استحداث غرف الموهوبين وفقًا للإمكانات المتاحة في الوزارة.



وأكدت أنه سيتم إعادة مشرفي غرف مصادر الطلبة الموهوبين جميعهم من التخصصات المختلفة للعمل في التعليم وفق تخصصاتهم في الدرجة الجامعية الأولى وذلك اعتبارًا من نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2024/2023) وتسليم العهدة حسب الأصول، على أن يتم تزويدي بانفكاكهم ومباشرتهم العمل.

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