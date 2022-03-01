إطلاق جمعية بيت سويمة بالبحر الميت بدعم من اليونيسيف

الوكيل الاخباري - رعى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، اليوم الثلاثاء، إطلاق جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن (بيت سويمة) بمنطقة سويمة في البحر الميت، بحضور ممثلة اليونيسيف في الأردن تانيا شابويزات وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة وعدد من الشركات السياحية وأبناء المجتمع المحلي.



ويأتي تأسيس "بيت سويمة" بدعم من اليونيسيف، وبتنفيذ من مركز تطوير الأعمال (BDC) ضمن مشروع "دعم الجمعيات التي ترأسها السيدات في المجتمع المحلي"، ليكون وجهة سياحية محلية في المنطقة.

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