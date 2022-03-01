الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 08:02 م

إطلاق جمعية بيت سويمة بالبحر الميت بدعم من اليونيسيف

d


الوكيل الاخباري - رعى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، اليوم الثلاثاء، إطلاق جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن (بيت سويمة) بمنطقة سويمة في البحر الميت، بحضور ممثلة اليونيسيف في الأردن تانيا شابويزات وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة وعدد من الشركات السياحية وأبناء المجتمع المحلي.

ويأتي تأسيس "بيت سويمة" بدعم من اليونيسيف، وبتنفيذ من مركز تطوير الأعمال (BDC) ضمن مشروع "دعم الجمعيات التي ترأسها السيدات في المجتمع المحلي"، ليكون وجهة سياحية محلية في المنطقة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
2202223225636177215090

محاضرة حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في جرش

43374

الهشلمون رئيسا لجمعية المستثمرين الأردنيّة

220221592142868617674

انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المتقاعدين العسكريين بكفرنجة

2202223193635302445538

بدء فعاليات مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات بإربد

220222103543476709808

الفرجات يرعى تخريج دورات تدريبية في البترا

22022201349584179856

إربد: ورشة حول فيروس كورونا وجدوى اللقاح