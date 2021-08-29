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الأحد، 29-08-2021 05:16 م

إطلاق دورة مدارس المزارعين الحقلية حول دودة الحشد الخريفية

وزارة الزراعة



الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، اليوم الأحد، دورة تدريب المزارعين من خلال مدارس المزارعين الحقلية في الإدارة المتكاملة لآفات دودة الحشد الخريفية.

ويندرج هذا التدريب، حسب بيان المنظمة، اليوم الأحد، ضمن أنشطة المشروع الإقليمي "الاستجابة الطارئة والاستعداد لتعزيز قدرات الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتخفيف من مخاطر دودة الحشد الخريفية"، الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وينفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة في الأردن.

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