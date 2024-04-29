ثقافة العقبة تنظم ندوة حول السلامة العامة بالمدارس

الوكيل الاخباري -

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ناقشت ندوة بعنوان "السلامة العامة في المدارس " نظمتها مديرية ثقافة العقبة مفهوم السلامة العامة في حماية الموارد البشرية من الأذى والضرر الذي قد تسببه لهم المخاطر المختلفة داخل البيئة المدرسية والسلامة والصحة المهنية.وبين مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور أن هذه الندوة تأتي ضمن مبادرة تحسين البيئة التعليمية "لمدرستي أنتمي " استهدفت طالبات المساق المهني الذي يشمل الفندقي و التدبير المنزلي في مدارس محافظة العقبة، موضحا أن التوعية والتثقيف من صلب عمل المديرية التي أدرجت محاضرات لتأكيد أهمية السلامة العامة .وتناولت المدربة في السلامة العامة الاء السعودي أهمية تطبيق السلامة في المدارس في توفير الأمان وتقليل المخاطر والمشاكل داخل المدرسة وحماية أرواح الطلبة و أجسادهم من اي ضرر أو حادث قد يتعرض له داخل المدرسة أو أثناء الذهاب و الإياب وتطوير سلوكيات الطلبة في التعامل مع الأخطار المفاجئة من خلال التدريبات المختلفة.