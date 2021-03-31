إطلاق مشروع تشغيل الشباب حديثي التخرج بداية أيار

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الأربعاء، إن الوزارة بدأت بدراسة وضع المعايير والأسس التي أعلنت عنها الحكومة لإطلاق مشروع تشغيل الشباب والشابّات في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، من حديثي التخرج بكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون دينار.

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وتحدث الهناندة عن "البدء بالبرنامج بعد الانتهاء من الأسس التي ستكون واضحة وشفافة وعادلة، لتشمل خريجي الثلاث سنوات الأخيرة في الجامعات، للعمل من خلال مشروع التشغيل".



ولفت النظر إلى أن "الحكومة ستقوم بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور في شركات الريادة الرقميّة وتكنولوجيا المعلومات، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار.



وتوقع الهناندة، الانتهاء من الأسس والبدء بتنفيذ البرنامج اعتبارا من بداية شهر آيار/مايو المقبل.



